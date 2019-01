Vicky Xipolitakis se mostró en Año Nuevo junto a su bebé y su marido, Javier Naselli: ¿definitivamente reconciliados?

El comienzo de 2019 inspiró a Vicky Xipolitakis (32) a hacer una producción especial de fotos junto a Salvador Uriel, su hijo. Fiel a su estilo, en las imágenes aparece súper sonriente con sus bebé y luciendo un sensual look. La Griega pasó la fiesta con su familia y quien no faltó fue Javier Naselli (52), su marido.

Ya en Navidad, el empresario había aparecido en el festejo que hizo Vicky junto a sus padres y sus hermanos. En esta oportunidad, a través de Instagram le deseó a todos sus seguidores un “feliz año para todos” junto a una imagen en la que aparece abrazada a su marido y con su bebé en brazos. ¿Definitivamente reconciliados?

Hace dos semanas, pocos días después de haber dado a luz, Vicky había llamado al 911 para denunciar a su marido por "violencia verbal". Pero luego no ratificó la acusación en sede policial. Días después explicó: “¡Es toda una vida nueva ésta! Esa noche yo me estaba sacando leche para Salvador, un proceso largo y, a veces, que te da dolor y tenés que hacerlo tranquila, y él (su pareja) quería comer. Golpeó fuerte la puerta del cuarto y entró… Yo exploté y me encerré. Le advertí que dejara de gritar porque iba a despertar a mi bebé. No paró y yo hice lo que dije, llamé a la Policía. Pero nunca más, porque fue un impulso. Y jamás pensé que alguien iba a sacar el audio. Creí que era algo íntimo. Lo que sí es mentira es que hubo denuncia policial. Eso jamás existió. Esa noche Javier se fue a un hotel a la vuelta de casa, pero ya regresó a nuestro hogar. Yo sólo necesito estar tranquila y en paz con mi bebé. El resto, el tiempo lo dirá”.

Mirá las fotos de Año Nuevo de Vicky Xipolitakis junto a su hijo y su familia.

Fotos: Instagram Stories