Vicky Xipolitakis se despachó contra Fabu Pop, la nueva novia de Leo Alturria: "Quiere ser como Lizy Tagliani y por eso se lo levantó"

Unos días después de que Lizy Tagliani hablara de sus planes de casarse con Sebastián Nebot, su nuevo novio, reapareció su expareja, Leo Alturria, presentando a quien sería su nueva novia. Se llama Fabu Pop, es una figura de la farándula paraguaya… ¡pero Vicky Xipolitakis ya le bajó el pulgar!

Cuando en Cortá por Lozano estaban hablando del flamante amor del ex de la humorista, quien ya se muestra cenando y cantando junto a ella, la Griega reparó en que Fabu sigue en las redes sociales a la animadora. “Para mí quiere ser como Lizy y por eso se lo levantó”, sentenció, rotunda.

Sin embargo, Costa, quien es amiga de la animadora discrepó. “Voy a hacer un acto de desagravio con la Fabu Pop. Allá en Paraguay ella es reina y es muy conocida. No le está cartoneándole la fama a la Lizy”, aseguró. “¿Y en Argentina? La reina es Lizy”, remarcó la vedette, mientras Juariu iba por más. “¿Vos decís que él le cartonea fama a las dos?”, arrojó, feroz.

LEO ALTURRIA REAPARECIÓ Y OPINÓ FILOSO DEL NUEVO NOVIAZGO DE LIZY TAGLIANI

A dos meses de terminar su relación de pareja con Lizy Tagliani, Leo Alturria opinó sin filtro del nuevo noviazgo de la artista con Sebastián Nebot, joven mendocino al que ella conoce desde 2016 y con quien retomó contacto tras la separación.Lejos de la escena mediática, Alturria no ocultó que le llamó la atención que Lizy rehaga su vida tan rápidamente.

"Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, dijo Leo en nota con Socios del Espectáculo.

Picante, Leo lanzó un negativo vaticinio sobre la prosperidad del romance de Lizy y Sebastián: "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá (Buenos Aires) y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia".

Seguro de haberle puesto final a sus dos años de amor con Lizy Tagliani en medio de fuertes rumores de infidelidad, Leo Alturria asumió que añora los momentos junto a la artista, pero subrayó que no se arrepiente de haber tomado distancia.

"Yo siempre la extraño. Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás", señaló el encargado de edificio. Y destacó: "Pero no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar".