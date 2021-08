Vicky Xipolitakis contó la tensa charla de su padre con Javier Naselli: "Le dijo 'no te preocupes, voy a mantener a tu hijo'"

Cuando finalice el mes de septiembre Vicky Xipolitakis (35) deberá abandonar el departamento de Recoleta que ocupa junto a Salvador Uriel (2), ya que se inició una causa por desalojo por una deuda cercana a los 600.000 pesos de alquiler. Ante esta situación, Manuel Xipolitakis, el padre de la Griega, había intentado mediar con Javier Naselli, pero la charla con su yerno fue peor de lo esperado y el abuelo sentenció indignado: "No te preocupes que yo me sigo haciendo cargo de tu hijo".

La tensa charla fue revelada por Vicky en una nota con Cortá por Lozano en la que fue lapidaria con su exmarido: "Puede andar de traje todo el día, pero es miserable humanamente. Y yo puedo estar muy llamativa pero no soy como él, gracias a Dios". En ese punto, Verónica Lozano le preguntó a Xipolitakis si su padre alguna vez había tratado de razonar con Naselli.

Entones, explicó: "Se juntaron una vez para hablar, y Javier le habló re mal. Violento. Mi papá salió todo colorado, con presión alta y le dijo 'no te preocupes que me voy a seguir haciendo cargo de tu hijo'. Y se levantó y se fue. La charla existió, pero no sirvió para nada".

Al final, luego de recordar los episodios de violencia de género que denunció ante la Justicia, al punto de asegurar que perdió un embarazo en Estados Unidos producto de una agresión, Victoria Xipolitakis precisó cuál es el temor de su padre en relación a Javier Naselli: "A mí papá no es lo económico lo que le molesta, es la agresión y ahora le da miedo Salvador, porque yo ya me abrí de él. Le da miedo que Salvador corra riesgos, porque sabemos ante qué persona está".