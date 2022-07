Verónica Paschiero, la ex de Hernán Drago, habló del rumor de romance con Laurita Fernández: "No me da lo mismo"

A días de que se confirmara la separación de Verónica Paschiero y Hernán Drago, la expareja del modelo habló del rumor de romance de él con Laurita Fernández.

Vale recordar que la versión de affaire se desató luego de que vieran Hernán y a la conductora de Bienvenidos a Bordo tomando mate en Salta.

"Es raro porque termino de confirmar que me separé de él y sale esa noticia. Vi la noticia y me escribió mucha gente. Sé que son compañeros de trabajo y no sé más que eso", afirmó, con firmeza, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

A LA EX DE HERNÁN DRAGO LA INCOMODÓ LA NOTICIA DEL POSIBLE ROMANCE CON LAURITA FERNÁNDEZ

Verónica se despidió admitiendo que no le gustó que esa información saliera justo después de que se confirmara su separación.

“Me pareció rara la noticia y me sorprendió. No me da lo mismo saber si empezaron una relación o no...".

"Cada uno es como es y si él decide que es así le deseo lo mejor porque no tengo nada en contra", sentenció, contundente.

¿Qué dirá Hernán?