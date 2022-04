Verónica Paschiero confirmó su noviazgo con Hernán Drago: "Me atrapó que sea buena gente"

Desde hace tiempo, tras su acercamiento a Celeste Muriega, a Hernán Drago lo relacionan sentimentalmente con Verónica Paschiero.

De hecho, se dijo que hasta estarían conviviendo y que el modelo tendría re buena onda con los vecinos de ella.

Tras los mil y un rumores de romance, Vero confirmó su relación y hasta contó qué la enamoró de Hernán.

"Puedo confirmar la relación pero no puedo dar un titulo de novia, nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y explicó cómo es la dinámica de su relación: "Siempre fue un vínculo, empezamos a salir y a vernos pero es raro porque no es touch and go, tampoco es que nos estamos conociendo... Tenemos una hermosa relación y pasamos momentos muy lindos".

VERÓNICA PASCHIERO CONTÓ QUÉ LA ENAMORÓ DE HERNÁN DRAGO

"Hernán es simple y yo soy una mina muy sencilla, me gusta que a él le gustan los animales, la naturaleza, la actividad física... Es muy buena persona, me atrapó que sea buena gente...".

"Y me enamoró su simpleza, más allá que es un tipo muy atractivo quería darme la oportunidad de conocerlo internamente", expresó Verónica sobre Hernán, con quien sale hace un año.

¡Confirmadísimo!