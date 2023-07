Verónica Ojeda reveló el legado de Maradona que quiere dejarle a Dieguito Fernando: “Eso le alegra el alma”

​Verónica Ojeda (45) dialogó con Ciudad en exclusiva mientras asistía a un evento junto a su hijo Diego Fernando Maradona y su pareja, el abogado Mario Baudry.

La expareja del icónico jugador del fútbol argentino se presentó públicamente por primera vez desde hace un tiempo y compartió sus sensaciones acerca del legado sobre la vida y obra que le quedará a Dieguito de su papá.

Foto: Gentileza prensa

VERÓNICA OJEDA HABLÓ DE LA IMPORTANCIA DEL LEGADO QUE LE QUEDARÁ A DIEGUITO DE SU PAPÁ DIEGO MARADONA

Verónica se hizo presente en la inauguración de Maradona (10), un emprendimiento gastronómico temático que rinde homenaje al astro del fútbol. Allí se encontró con su ex cuñado, Lalo Maradona, y la hija del Diez, Jana Maradona, mientras abrió su corazón a este portal.

- ¿Qué significa para vos y para Diego encontrarse con estos homenajes a Diego, donde ven altares, bustos con su figura?

Verónica - El altar me asombró porque es muy parecido al de Italia, al de Nápoles. A mí me emociona mucho y, más que nada, lo emociona a Dieguito que me propuse traerlo a estos eventos porque a él le hacen bien y le alegran el alma, el corazón.

Esa es la idea: que él comparta con toda esta gente que quería Diego y que lo quiere actualmente, y que siga viniendo a los eventos. A eso quiero llegar: a que el día de mañana él siga creyendo en su papá y en que la gente lo ama a Diego, como lo amaron siempre.

Foto: Gentileza prensa

- Dieguito ya tiene 10 años y ya es más consciente de que su papá no es uno más, sino un astro, un ídolo a nivel mundial, no sólo en Argentina. ¿Cómo lo toma a su edad?

Verónica - Dieguito nació con una cámara en la cara literal y ya está acostumbrado. Él estuvo y vivió con su papá muchos momentos lindos antes de su partida. Pasó momentos muy lindos con él y se queda con esos recuerdos, como los que compartieron estando en México o disfrutando acá en el país. Él se queda con esos lindos recuerdos de su papá.

- ¿Cómo te imaginás que Diego hubiese vivido el Mundial 2023 y el haber visto a Argentina campeón por tercera vez?

Verónica - Muy contento, obviamente. Si hubiese estado en ese momento, hubiera festejado con los chicos de la Selección… a su estilo, como lo conocían todos.