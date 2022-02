Verónica Ojeda, lapidaria con Gianinna Maradona: "Que no se meta con Dieguito ni con Mario"

Verónica Ojeda fue lapidaria con Gianinna Maradona luego de que esta realizara unos posteos en los que expuso una conversación con Mario Baudry sobre Dieguito Fernando.

“La enojó mucho que exponga a Mario Baudry, me dijo ‘que no se meta con mi hijo ni con Mario, yo no me meto con el séquito de gente que tiene ella que es una bosta’”, contó Maite Peñoñori en Instrusos.

Luego, Maite remató con otra fuerte frase de Ojeda: “Dice que no quiere saber más nada con Dalma y Gianinna, ‘estas chicas me cansaron, siempre se hacen las pobrecitas, que se dejen de joder’”.

Más sobre este tema Gianinna Maradona y Kun Agüero festejaron juntos el cumpleaños de Benjamín: "Sos más de lo que alguna vez imaginé"

QUÉ DIJO GIANINNA MARADONA SOBRE MARIO BAUDRY QUE HIZO ENOJAR A VERÓNICA OJEDA

Gianinna Maradona hizo público un mensaje que le envió a Mario Baudry en el que le pidió comunicarse con Dieguito Fernando por su cumpleaños, razón por la cual Verónica Ojeda estalló de la furia.

Como la ex de Daniel Osvaldo no obtuvo respuesta alguna, escribió en Instagram sobre las conversaciones: “¡Beso CAPO! Te metiste en un terreno que NO. Basta de dejar que se hable al pedo sobre mi persona”.