Verónica Ojeda explotó de bronca por el lugar que le dieron a Dieguito Fernando en los Martín Fierro

Verónica Ojeda apuntó con todo contra la organización de los Martín Fierro en diálogo con Jorge Rial luego de que, según informó, hicieran un cambio a última hora en el evento y no dejaran que Dieguito Fernando subiera al escenario en el homenaje a Diego Maradona.

“Dieguito iba a subir al escenario, esa era la idea, y me resultó muy extraño que de repente haya habido un cambio total y absoluto (de lo acordado); nos pusieron en la última fila”, manifestó al ciclo radial Argenzuela.

Luego, continuó con su descargo: “Eso particularmente no me afectó porque lo veía feliz a Dieguito, pero exploté cuando me preguntó: '¿Cuándo voy a subir al escenario?', tiene nueve años”.

“Habíamos armado con Dieguito unas palabras lindas para que dijera sobre el escenario. Él estaba preparado y esperando subir al escenario para decir algo lindo sobre su papá”, sumó Verónica súper enojada.

Ojeda dejó en claro contra quién fue su enojo: “Se cag... en Dieguito y a la gente del canal, que organizó eso, no le importó nada mi hijo. Luis Ventura y APTRA en cambio se portaron súper bien con él, le prepararon hasta una comida especial”.

“La chica que nos llevó a la mesa me dijo que Dieguito no iba a poder subir al escenario por decisión del canal, porque no querían tener problemas con las internas familiares", contó indignada.

VERÓNICA OJEDA DEFENDIÓ A LOS HIJOS DE DIEGO MARADONA QUE NO FUERON INVITADOS A LOS MARTÍN FIERRO

Tras revelar que por decisión de último momento, no dejaron a Dieguito Fernando subir al escenario en el homenaje a Maradona, Verónica Ojeda defendió a los hijos de Diego que no fueron invitados a los Martín Fierro.

“Lo que no entiendo es por qué no las invitaron a las otras hijas si no querían tener problemas. No digo sólo a Dalma y a Gianinna; Jana por ejemplo o Junior", dijo Verónica a Argenzuela.