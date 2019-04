Una vez más el clan Maradona volvió a ser noticia luego de que en Intrusos lanzaran un rumor bomba al aire: Verónica Ojeda (42) estaría embaraza de Diego Armando Maradona (58), con quien ya tiene a Dieguito Fernando (6).

"Había encuentros entre ellos anteriores de su mudanza a México. Sino no darían las cuentas. La persona que me cuenta esto me dice que están esperando que se cumpla el tiempo lógico para poder contarlo; pero que el embarazo existe. Puede fallar, por eso hablo en potencial. No tiene que ver con la convivencia actual en Sinaloa sino que viene de antes", detalló Débora D’ Amato en el programa que conduce Jorge Rial por América.

Verónica Ojeda: "Desmiento absolutamente lo que están diciendo que yo estoy embarazada. Es totalmente mentira, lo juro por mi hijo, Diego Fernando". G-plus

Por su parte, el conductor agregó: "Es un rumor, viene de gente que por lo general maneja buena información. Se pueden equivocar, ha pasado. Pero el rumor fuerte es que Ojeda está embarazada".

En medio de las repercusiones, la propia Ojeda decidió despejar las dudas a través de un audio que le envió a Pía Shaw y que difundieron en El Espectador, el programa que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina: "Desmiento absolutamente lo que están diciendo que yo estoy embarazada. Es totalmente mentira, lo juro por mi hijo, Diego Fernando. ¡Es mentira!", expresó, tajante.

¿Clarito?