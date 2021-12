Verónica Ojeda apuntó fuerte contra Dalma y Gianinna Maradona: "Están haciendo negocios con la muerte de su papá"

Dalma y Gianinna Maradona viajaron a Arabia Saudita para homenajear a su papá, Diego Maradona, a un año de su muerte. Indignada, Verónica Ojeda las criticó muy fuerte por, según ella, haber cobrado por asistir.

Muy enojada, la expareja del Diez contó que ella firmó para desistir a la parte de su hijo, que no quiso que formara parte del homenaje, y se mostró molesta con las chicas por haber cobrado 30 mil dólares a cambio de haber formado parte del significativo homenaje.

Ni bien se viralizaron las fotos de Gianinna y Dalma tras la culminación de la Maradona Cup, que enfrentó a Boca y Barcelona, Verónica las cuestionó con todo.

VERÓNICA OJEDA CUESTIONÓ A GIANINNA Y DALMA MARADONA POR HABER COBRADO POR EL HOMENAJE AL DIEZ

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen", expresó, picante, en diálogo con Toti Pasman para La Red.

Y se despidió reivindicando su filosa opinión.

"Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, sentenció, indignada.