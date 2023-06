Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, hizo un desesperado pedido: "Necesito un lugar para vivir con mis hijos"

Verónica Monti, la expareja de Sergio Denis, está pasando un mal momento. La mujer está buscando desperada un departamento para habitar con sus hijos, porque no pueden vivir con ella en su pensión.

"Estoy buscando un departamento urgente, estoy separada de mis hijos y ellos están viviendo con mi mamá porque en la pensión donde vivo yo no entran, es demencial lo que está pasando en este país con los alquileres y lo único que pido es vivir con mis hijos. Para entrar en un mono ambiente te piden de todo, yo no tengo garantía", expresó Monti, triste y preocupada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, está buscando un trabajo estable para poder mantener a sus chicos. "Yo estoy todos los días con mis hijos pero no vivo con ellos, cuando los números no cierran es así, cada vez todo está más caro, estoy buscando laburo a morir también, yo sola bancando dos chicos no puedo ganar menos de 300 mil pesos. Me gustaría encontrar un dueño directo que no me pida tantas cosas y así poder vivir en un mono ambiente con mis hijos", afirmó a corazón abierto.

LA ANGUSTIA DE VERÓNICA MONTI POR ESTAR SEPARADA DE SUS HIJOS

Antes de cerrar, Vero contó que desea con todo su corazón convivir con sus chicos.

"Tengo un varón de ocho años y una nena de siete, me genera una angustia enorme que no está buena, realmente es una necesidad vital, es lo que necesitamos los chicos y yo, despertarnos juntos todos los días. Estoy viviendo separada de mis hijos, no tengo un vínculo con mi madre como para poder convivir, básicamente no entramos, mis hijos viven con mi mamá y yo no me lo banco más, quiero poder tener un hogar...".

“La realidad es que quiero un departamento chiquito para estar con ellos, es ahora porque crecen en un suspiro y no querría perderme esta etapa que está tan buena, hay peligros por todos lados en este mundo y con los chicos hay que estar presente", cerró, desesperada.