Mujer independiente y bien plantada frente a la vida, Verónica Lozano (18) habló de la intimidad de la familia que formó con el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez y la hija de ambos, Antonia (9). La conductora de Corta por Lozano, por Telefe, reveló su ‘acuerdo económico’ en una nota con la revista Gente.

“Sigo teniendo y administrando mi propia plata. Y como siempre: disfrutando de todo, eligiendo creer que lo que tengo hoy puede desaparecer mañana. Vivo sin apegos ni posesiones, como de paso, y así gozo de lo que me toca”, afirmó Vero, sobre la dinámica doméstica de su familia.

“Fui una niña fuerte y una adolescente decidida, de montar un kiosco en el colegio para financiar el viaje de egresados. Me di cuenta de que generar dinero me daría independencia. Animé fiestas infantiles, hice pulseras.. Haberme comprado el primer John L. Cook sin rendirle cuentas a nadie fue sensacional (risas)”, agregó sobre su relación con el dinero.

“Sí, me gusta la guita. En mis grupos de laburo era la sindicalista: arengaba para que no nos faltase el mango. Porque lo barato no se valora. Siempre me divirtió jugar con el límite entre exigir y correr el riesgo de que no me contraten. Soy de salir a la cancha y tantear cuándo ser conchuda, exquisita o relajada”, completó la conductora.