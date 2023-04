Verónica Lozano recordó el terrible accidente que tuvo en Aspen poco más de un año atrás: "Hubo cosas oscuras que no mostré"

Luego del susto que se llevó Verónica Lozano en sus vacaciones en Aspen (Estados Unidos) al caerse de una aerosilla a siete metros de altura, la conductora abrió su corazón y habló del episodio que le tocó atravesar poco más de un año atrás.

“Hubo cosas oscuras que no mostré, me enojé mucho, decía mucho ‘¿por qué mier… pasa esto?, falta un montón’. Vi el agujero negro y fue muy palpable, y dije ‘o me hundo en la mier… misma o salgo para adelante’”, fue la profunda reflexión que hizo la conductora de Cortá por Lozano en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Me asusté y pensé en mi hija. Cuando tenés seres queridos que están enfermos, puede haber momentos donde se ponen violentos, agresivos. Tuve miedo que me pase lo mismo que a mi mamá”, agregó, en referencia a su madre quien estuvo enferma desde que ella tenía siete años.

Por último, ante la consulta sobre si temió no poder volver a caminar, Vero cerró, a corazón abierto: “Al principio no tenes tanta certeza, te ponen clavos, huesos, y sos como un Playmobil que se tiene que mover otra vez”.

PAMPITO DESCRIBIÓ LA ALARMANTE ESCENA DE VERO LOZANO JUNTO A ANALÍA FRANCHÍN

"Vero estaba con Analía Franchín y con otra amiga. Lo que me cuentan es que cuando ella subió a la aerosilla, la silla le quedó mal trabada por los palos de esquí. Vero no se tiró. Ella aguantó lo que pudo", informó el panelista.

"Vero no solamente estaba agarrada. Analía Franchín y su otra amiga la querían levantar, la tenían agarrada entre ellas dos, pero en un momento casi se caen las tres de la aerosilla. No tuvieron la fuerza necesaria para subirla", amplió Pampito.

Con las fuertes imágenes de Lozano cayendo desde la aerosilla a la nieve y lesionando fuertemente sus tobillos, el periodista continuó: "Fue desesperante. Allegados a Analía contaron es que la sensación que tenían era de una desesperación terrible".

"Pensaban que se había matado. ¡Cayó de siete metros! Fue un susto para Analía Franchín y para la otra amiga que la tenían agarrada. ¿Sabés lo que es que un amigo se te esté cayendo? Y no sabe si puede perder la vida", concluyó el panelista de Carmen Barbieri.