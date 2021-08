Verónica Llinás sorprendió al revelar su curiosa manía: "Nunca me puedo ir a dormir sin haberme bañado"

Luego de que Andy Kusnetzoff propusiera a sus invitados de PH, Podemos Hablar que pasaran al punto de encuentro los que “tienen manías y rituales”, Verónica Llinás sorprendió con su relato.

“Tengo manías con un par de cosas. Una es con la cama que tiene que estar limpia e impecable y nunca me tengo que ir a dormir sin haberme bañado. Puedo volver a las 5 o a las 6 de la mañana, pero me baño antes de entrar a la cama”, realtó la actriz en el programa.

“También tengo una taza que es mi taza y no me gusta que nadie la use”, agregó, dejando en claro que tampoco es de su agrado que hagan uso de algunas cosas personales.

“Me ha pasado de filmar una película en mi casa y me agarraban la taza. Era gente amiga pero yo estaba odiada hasta que una vez dije ‘no, por favor, dame esa taza a mí’”, cerró, generando las risas de sus compañeros.