Vero Lozano reveló que volvería a esquiar, a 8 meses de su dramática caída desde una aerosilla: "Siento que ya está, no me quedó trauma"

Luego del susto que se llevó Verónica Lozano en sus vacaciones en Aspen (Estados Unidos) al caerse de una aerosilla a siete metros de altura, la conductora de Cortá por Lozano descartó la posibilidad de iniciar un juicio.

“Ya pasó el tiempo y en los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue una mier... Pero siento que ya está, no me quedó trauma. Volvería a esquiar cuando estén mejor mis patitas”, sentenció Verónica, a 8 meses de su tremenda caída, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Me asesoré bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio. Ellos se hicieron cargo de todo lo que costó la intervención quirúrgica, entonces eso fue como un proceso y dije ‘ya está’. No quería volver a pasar por todo eso, el juicio era de acá a dos años, quería soltar esa energía”, agregó.

Por último, emocionada por el apoyo que recibió de su pareja, Corcho Rodríguez, con quien tiene a su hija Antonia, Vero cerró: “Esos cimbronazos fuertes, o te unen o te separan; a nosotros nos unió mucho. Yo me corrí como de ese lugar de estar para recibir, él es muy dador, es un amoroso, me bancó muy bien. Tiene créditos”.

PAMPITO DESCRIBIÓ LA ALARMANTE ESCENA DE VERO LOZANO JUNTO A ANALÍA FRANCHÍN

"Vero estaba con Analía Franchín y con otra amiga. Lo que me cuentan es que cuando ella subió a la aerosilla, la silla le quedó mal trabada por los palos de esquí. Vero no se tiró. Ella aguantó lo que pudo", informó el panelista.

"Vero no solamente estaba agarrada. Analía Franchín y su otra amiga la querían levantar, la tenían agarrada entre ellas dos, pero en un momento casi se caen las tres de la aerosilla. No tuvieron la fuerza necesaria para subirla", amplió Pampito.

Con las fuertes imágenes de Lozano cayendo desde la aerosilla a la nieve y lesionando fuertemente sus tobillos, el periodista continuó: "Fue desesperante. Allegados a Analía contaron es que la sensación que tenían era de una desesperación terrible".



"PENSABAN QUE SE HABÍA MATADO. ¡CAYÓ DE SIETE METROS! FUE UN SUSTO PARA ANALÍA FRANCHÍN Y PARA LA OTRA AMIGA QUE LA TENÍAN AGARRADA". G-plus "Pensaban que se había matado. ¡Cayó de siete metros! Fue un susto para Analía Franchín y para la otra amiga que la tenían agarrada. ¿Sabés lo que es que un amigo se te esté cayendo? Y no sabe si puede perder la vida", concluyó el panelista de Carmen Barbieri.