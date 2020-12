Vero Lozano habló de la polémica salida de Tamara Pettinato de su programa: "No fue echada y va a cobrar hasta diciembre"

El 30 de noviembre, Tamara Pettinato sorprendió en Instagram al comunicar su salida de Cortá por Lozano, después de dos años de trabajo en el programa de Telefe. "La tele no tiene corazón", sintetizó en el llamativo posteo que hizo desde Estados Unidos, país en el que se encontraba de vacaciones. Sin detallar con claridad los motivos, luego la panelista manifestó que había sido despedida.

Cerrando un año particular de trabajo por la pandemia y con varias modificaciones en su equipo de trabajo, Verónica Lozano habló en Por si las Moscas por La Once Diez, de las modificaciones en su panel y de la desvinculación laboral de Tamara. "Los fines de año, por noviembre, siempre es 'hay que cambiar el programa, hay que renovarse'. Con la pandemia habíamos dejado de hacer cosas que estaban buenas y que nos funcionaban, como las entrevistas, los juegos, y en ese escenario fue el '¿qué podemos hacer o cómo podemos mover el avispero?'”, comenzó diciendo la conductora del ciclo.

"Ella se sintió echada, pero no fue echada y va a cobrar hasta diciembre. Por más que no esté trabajando corresponde pagarle hasta diciembre". G-plus

Luego puntualizó sobre la partida de Pettinato: "La versión que para mí es, no sé si es la oficial, pero en noviembre se habló de modificaciones. Eso es la tele. Hicimos un Zoom con todos los participantes, Tamy estaba en Estados Unidos, pero les dijimos 'chicos va a haber modificaciones. No es para que se enojen o se pongan en alerta, es por si alguno tiene otra oferta'. En eso, Kuarzo, es buena gente. Entonces, lo comunicaron. Tamy se había ido dos semanas de vacaciones, contemplábamos una tercera para que haga la cuarentena acá, y en el miedo ella pidió dos semanas más por licencia médica. Ella estando ahí, se hace esta reunión, y dice '¿yo me quedo o me voy? ¿Me quedo o me voy?'. Ella está en todo su derecho a preguntar. Después el canal y Kuarzo dijo 'no se la renueva'. Su contrato termina en diciembre. Ella podría haber vuelto y seguir hasta diciembre, pero ella eligió seguir de viaje. Y está muy bien".

Dándole un cierre al asunto, Vero Lozano agregó: "Ella se sintió echada, pero no fue echada y va a cobrar hasta diciembre. Por más que no esté trabajando corresponde pagarle hasta diciembre... Yo a Tamara la adoro. Está todo bien, pero ella lo comunicó de ese modo".