Vero Lozano habló de la conexión que mantiene con su madre, tras su muerte: "Me comunico con ella"

El día que cumplió 47 años, Verónica Lozano ocupó el diván de su programa y fue la entrevistada. El conductor designado fue Diego Ramos y tocó emotivos temas, uno de ellos, la muerte de su madre, ocurrida 24 años atrás: "Yo tenía 7 años cuando mi mamá se enfermó y empezó a estar mal. Tenía artritis", contó Vero, sobre el recuerdo de su madre, quien finalmente falleció cuando la conductora tenía 23 años.

Sin perder la sonrisa que la caracteriza, Lozano visitó Morfi, todos a la mesa y volvió a hablar de lo que significó esa pérdida en su vida y dio detalles de su especial conexión diaria.

"A mi mamá la tengo conmigo siempre, día a día, en mis cosas. Ella murió cuando murió yo tenía 23 años. Yo estaba de viaje en Japón y me volví". G-plus

"¿A quién revivirías?", le preguntaron en el desarrollo de un juego. Y Vero abrió su corazón en su respuesta: “Podría revivir a mi mamá. Es más emotivo. Igual, la tengo conmigo siempre, día a día, en mis cosas. Cuando vas creciendo y te van pasando cosas lindas, como tener una hija, o cumplir logros profesionales, me hubiera gustado tenerla para decirle 'che, mirá mamá, ¡qué bueno esto!'. Me hubiera gustado tenerla como abuela. No conoció a Antonia”.

Consultada puntualmente por su conexión con su mamá, la conductora describió con ternura: "Yo me comunico con ella. No soy mucho de ir al cementerio, tal vez voy una vez al año porque es una situación rara, pero tengo como un diálogo. Pienso qué pensaría ella, qué me sugeriría. A lo mejor, cuando tengo una duda sobre algo, pienso a través de ella. La gran frase de ella era que yo siempre hiciera lo que me haga feliz... Mi mamá murió a los 44 y yo tenía 23; estaba de viaje en Japón y me volví".

Al advertir el amor con el que Vero se refería a su madre, antes de cerrar el tema, el Chino Leunis le preguntó: "¿Cuáles son las cosas más lindas de tu mamá que tenés vos como mamá?". Y Lozano resumió: “El amor por los animales, por las plantas y el optimismo".