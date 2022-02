Vero Lozano contó su desesperante sentimiento cuando quedó colgando de la aerosilla: "Sentí que estaba en manos de Dios"

A pocos días de sufrir un grave accidente en Aspen, Verónica Lozano dio detalles de "la película de terror" que vivió, al caer de la aerosilla, a siete metros de altura, y pulverizar sus pies.

Más sobre este tema Desesperante reacción de Analía Franchín cuando Vero Lozano se cayó de la aerosilla que compartían: "Pensó que se había matado"

"Sentí que estaba en mano de Dios", afirmó la conductora, en la nota que le dio a Cortá por Lozano desde Estados Unidos, donde será operada de ambos pies.

Luego, por momentos sin contener el llanto, Vero continuó: "Las sillas fueron avanzando y la distancia se hacía más alta, la nieve quedaba más abajo. ¡Imagínense la desesperación! Yo quedo agarrada de la silla, colgada. Era una película de terror".

"Yo sentía que me estaba por morir… No puedo calcular el tiempo, para mí fue todo eterno... Sentí que estaba en mis manos y yo en las manos de Dios". G-plus

"Yo sentía que me estaba por morir, realmente… No puedo calcular el tiempo, para mí fue todo eterno. Ahí hice una como una evaluación, porque la colchoneta no llegaba, y pensé ‘¿traerán una grúa?’. Sentí que estaba en mis manos y yo en las manos de Dios", relató Lozano, tras salvar su vida de milagro.

Más sobre este tema Vero Lozano mostró cómo son sus días tras su tremendo accidente y mandó un contundente mensaje: "A las feas energías, espejito y rebote"

EL LLANTO DE VERO LOZANO AL REVELAR QUÉ LE DIJO CORCHO RODRÍGUEZ TRAS EL ACCIDENTE

"Cuando volvió Corchi al hospital, yo ya estaba en la silla, dando vueltas. Fuimos a un barcito que había por ahí, lo miré y me puse a llorar. Le dije: 'Ay, perdón por esto'. No porque me sintiera culpable, pero estábamos en vacaciones”, dijo Vero, angustiada.

"Los dos nos pusimos a llorar y él me dijo: 'Yo pensé que te habías muerto'", reveló Vero Lozano a pura lágrima.