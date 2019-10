Valeria Mazza, emocionada junto a sus hijos al ser reconocida en los Martín Fierro de la Moda: "Ellos son mi premio"

"Si buscás en un diccionario 'modelo argentina internacional', te da como resultado esta persona", adelantó Horacio Cabak, antes de que en la pantalla del salón del Tattersall de Palermo se llenara de imágenes, desfiles, presentaciones y notas que dio Valeria Mazza (47) a lo largo de su carrera, y que la hicieron merecedora de un reconocimiento en la primera edición del Martín Fierro de la Moda.

Los encargados de llevarle el galardón fueron sus propios hijos, Balthazar (20), Tiziano (17), Benicio (14) y Taína (11), frutos de su relación con Alejandro Gravier (57), y la agasajada no pudo evitar emocionarse al verlos: "Muchas gracias, qué lindo que estén acá. La verdad es que ellos son mi premio, es el premio que me ha dado Dios. Desde que tengo uso de razón, siempre soñé con tener una familia con muchos hijos, así que me encanta que hoy estén acá y me hayan traído este reconocimiento tan importante de todos mis amigos del mundo de la moda. Me encanta", señaló.

"La verdad es que ellos (por sus hijos) son mi premio. Desde que tengo uso de razón, siempre soñé con tener una familia con muchos hijos, así que me encanta que hoy estén acá y me hayan traído este reconocimiento tan importante". G-plus

"Yo soñaba con esto. Pero un día tuve una posibilidad y alguien me dijo ‘¿por qué no trabajás de modelo?’. Y dije ‘bueno, ¿por qué no?’. Porque soy curiosa, aventurera, me gustan los desafíos y entonces me vine a Buenos Aires y al año me fui a Milán y seguí viajando y me fueron pasando cosas", agregó.

Y cerró, feliz: "Pero no creo en la suerte, creo en el trabajo, en la lucha, en la disciplina y la responsabilidad. Creo que nuestro trabajo se hace en equipo. Lo quiero compartir con todos ustedes, la gente de la moda. Muchísimas gracias".