Valeria Lynch volvió a apuntar fuerte contra Patricia Sosa, quien ya ni la saluda: "No tomaría un café con ella"

Tras intensos años de amistad, Valeria Lynch y Patricia Sosa no salieron ilesas de la fuerte pelea que tuvieron. El conflicto que se desató por la fecha de sus shows, que se superponían, derivó en tremendos cruces. Y ninguna de las dos tiene intenciones de reconciliarse.

Luego de cruzarse de casualidad con Patricia y que su examiga afirmara públicamente que no quiso saludarla, Valeria habló a fondo sobre la pelea y dejó bien en claro que no tiene ganas de amigarse. Al contrario, ni siquiera la entusiasma la posibilidad de charlar con ella para aplacar la tensión.

"No la ví. Posiblemente yo la hubiera saludado, no hubiese seguido de largo... Pero bueno, son dos personalidades diferentes. Somos así, cada uno sabe cómo es", así Valeria se diferenció de Patricia en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live al opinar sobre los picantes dichos de la artista.

Acto seguido, contó que en realidad habría sido Patricia quien dio un paso al costado. Y lamentó, en su momento, no haber tenido la posibilidad de intentar arreglar la tensa situación.

"Patricia se peleó sola, conmigo no. Porque nunca tuve la oportunidad de charlar con ella y explicarle lo que había pasado. Me bloqueó y no hubo tiempo de descargo. En su momento, me dio mucha pena perder a una amiga porque yo la quería mucho. La quiero mucho todavía porque los afectos no se disuelven”, sumó.

Sin embargo, se despidió remarcando que actualmente prefiere no volver a tener diálogo con la artista.

"Para mí ya está, pero claro que me dolió en ese momento porque no me dio tiempo para hacer el descargo. No tomaría ningún café con ella”, sentenció, tajante.