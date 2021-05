Valeria Gastaldi contó que recibe señales de su papá a un año de su muerte: "Hay días que le pido que me ayude con algo y lo hace"

Desde Miami y a poquito de convertirse en mamá por tercera vez, Valeria Gastaldi habló a fondo sobre la muerte de su papá, Marcos. A un año de su fallecimiento, la artista aseguró que lo extraña muchísimo todos los días y que recibe señales de su parte.

“No quedaba otra opción, porque al ser algo que llegó a mi vida tan pegadito a la partida de él era como que tiene que llevar esa magia. Creo que es parte de las señales que me manda. Lo extraño muchísimo”, expresó en diálogo con Implacables (El Nueve) revelando que el segundo nombre del bebé que está en camino será Marcos en honor a su padre.

Entonces, habló a fondo sobre las señales que recibe de parte de su papá. “A veces pienso que vaya uno a saber a dónde va la gente que muere, pero de repente le pido que me mande una señal y, ya sea por canciones o cosas que eran muy significativas para él, aparecen. Hay días en que le pido que me ayude con algo y lo hace”, aseguró.

Y se despidió haciendo hincapié en que jamás había perdido a alguien que significara tanto en su vida como su padre. “La verdad que es muy difícil adaptarse a que la manera de comunicarte sea a través del corazón pero es algo real. Me había pasado de perder otros seres queridos pero no alguien tan importante, tan presente en mi día a día y que me marcara tanto cómo él”, cerró.