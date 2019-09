Valeria Archimó, luego de que Guillermo Marín dijera que por Sol Pérez mata: "Se prestó al juego mediático"

A casi dos meses de anunciar su separación de Valeria Archimó (47), tras 8 años de amor y una hija en común, Ámbar (4), Guillermo Marín (53) se vio inmerso en un fuerte rumor de romance con Sol Pérez (25), panelista de Involucrados que el verano pasado trabajó en Magnífica, revista teatral que él produjo y en la que también participó Archimó.

De bajo perfil mediático, el empresario salió a aclarar los tantos en TV y desmintió con firmeza la versión amorosa que lo une a Pérez. "Acá no hay nada que esconder. A Sol nunca la miré como mujer. Es como una hermana. Por ella mato", dijo Marín, con contundencia.

"Eso ya tiene que ver con Guille. Él es productor empresarial y tiene otra distancia, no está para sentarse a hablar. Pero está hablando... Se prestó al juego mediático". G-plus

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Valeria se mostró sorprendida por la declaración de su exmarido y por su presencia en los medios. "Yo nunca lo vi a Marín sentarse en ningún lado y decir 'yo mato por esta persona o es mi hermana'. Nunca lo escuché decir 'mato por la madre de mi hija'", le comentó punzante Ángel de Brito a la bailarina, quien respondió sin disimular el asombro y titubeante: "No sé, eso ya tiene que ver con Guille. Él tiene otro lugar (en los medios). Es productor empresarial y tiene otra distancia, no está para sentarse a hablar. Pero está hablando. Una gira de prensa... sentarte a hablar de estas cosas, no. Se prestó al juego mediático. Y no sé por qué".

Más sobre este tema Valeria Archimó, furiosa con Guillermo Marín en vivo: "¿Me cargás cuando le decís hermana menor a Sol Pérez?"

Con clara intención de mantener una buena relación con su ex, por el bienestar de Ámbar, Archimó señaló: "Es importante tener un buen vínculo por nuestra nena. Si yo no tuviera una hija con él, sería borrón y cuenta nueva. Si hoy está con Sol, yo ya solté, pero si el rumor viene del verano... Él me lo negó. Y Sol me dijo que estaba con alguien".