Valeria Aquino y el gesto buena onda que tuvo con Barby Silenzi, pareja de su ex: "Vamos por más"

Hace unas semanas, cuando Valeria Aquino fue consultada a raíz de la noticia de que Barby Silenzi está embarazada del Polaco, la expareja del cantante tropical respondió con contundencia.

"El Polaco no me interesa. Está muerto para mí desde el día que me separé. Tengo trato y relación con él únicamente por mi hija”, dijo. Dos años atrás, Aquino incluso había denunciado al cantante por violencia de género e inició un reclamo judicial por la cuota alimentaria y el régimen de visita de la hija que tienen en común.

Pero algo cambió en el medio, ¡y para bien! Porque este fin de semana Valeria sorprendió con un gesto muy lindo y buena onda para con la bailarina: cuidó a su hija Elenita, que es muy compinche de su pequeña Alma.

"Gracias por el finde hermoso qué pasó Elenita junto a su hermanita del corazón, Almita", le agradeció Barby. Y ella le respondió: "¡No agradece quien merece! ¡Y vamos por más!", mensaje que acompañó de corazones y emojis de abrazo.

¿Qué fue lo que le hizo cambiar la actitud a Valeria Aquino? “Decidimos transitar nuestras vidas con amor y alegría para brindarle a nuestra bebé eso. Amor, porque el tiempo pasa rápido y ya está, somos nosotros quienes tenemos que dar el ejemplo”, le dijo la estilista a Teleshow. También, aclaró que ya se perdonaron todo y que considera que "unir a la familia y que todos estén en armonía no tiene precio”.

El Polaco y Barby “necesitaban un fin de semana solos”, explicó Valeria. Y fue por eso que se ofreció para cuidar y organizar planes con la niña que Barby tuvo con Francisco Delgado, un planazo para las nenas que se hicieron muy amigas.