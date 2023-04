El llamativo posteo Valentino, el hijo de 17 años de Wanda Nara y Maxi López, tras su debut en River: "Soy un león"

Muy contento, Valentino, el hijo de 17 años de Wanda Nara y Maxi López, debutó en River de la mano de la novena división de la Liga Metropolitana.

El adolescente, que lleva el nueve en su camiseta y es compañero de Bastián Demichelis, el hijo del entrenador de la primera de River y Evangelina Anderson, hizo un llamativo posteo tras este gran paso en su carrera.

Re feliz por el resultado 2 a 0 tras enfrentarse a Lanús, deslizó que pese a no haber metido goles está con todas las pilas para "comerse a las presas", o sea, a sus contrincantes.

"Debut partido contra Lanús, 2 a 0. Los leones eventualmente encontrarán una manera de comerse a sus presas. Y soy un león que encontrará la manera de anotar", sentenció, positivo.

WANDA NARA LE PREGUNTÓ A SU HIJA MAYOR SI LE GUSTARÍA VIVIR EN LA ARGENTINA Y FRANCESCA SORPRENDIÓ CON SU RESPUESTA

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara volvió a arengar a sus seguidores a que le hagan sus consultas, pero -en esta oportunidad- la empresaria contó con la compañía de su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, con quien también tiene a Isabella… ¡quien no dudó en mandarla al frente!

“Primera pregunta. ‘¿Tenés ganas de vivir en Argentina?’, leyó la hermana de Zaira Nara. Y respondió: “Y yo digo que sí, ¿vos Franchi?”, le pasó la consulta a la pequeña. Pero ella se sinceró ante la cámara del celular: “Sí, pero con papi”.

“Uy, esta me la hacen un montón. ‘¿Estás con novio nuevo?’. Yo no. ‘¿Mama o papa?’. Yo elijo a mi mamá, ¿vos?”, siguió Wanda en Instagram Stories, tal como lo mostraron en LAM. Pero la niña se inclinó por el futbolista: “A mi papá”, lanzó, ante la sorpresa de su madre que no ocultó su sorpresa.