Valentina Ginocchio habló del profundo dolor de Marcos, que le impide exteriorizarlo en Gran Hermano: "Son momentos tristes"

En la recta final de Gran Hermano, Marcos Ginocchio tuvo una charla íntima con La Tora, en la que se quebró y dejó asomar un dolor personal, una situación traumática que no quiso exteriorizar.

Con su hermana Valentina en El Debate de Gran Hermano, los integrantes del panel le preguntaron a la joven salteña qué es lo que tanto angustia a su hermano. Y ella respondió respetando la privacidad de su hermano, pero dejando entrever algunas respuestas.

QUÉ ES LO QUE TANTO ANGUSTIA A MARCOS DE GRAN HERMANO

Gastón Trezeguet: -¿Hay una cuestión de mandato familiar? Marcos se emociona mucho con la palabra de tu padre, de tu familia. Se habló de que él tenía un mandato familiar, que quizás tenía que rendir cuentas de algo...

"Vos, como su gran confidente, ¿sabés cuál es su gran dolor? ¿Qué es lo que lo tiene tan angustiado?", le preguntó Franchín. G-plus

Valentina Ginocchio: -No hay mandato de nada en mi familia. Eso es algo que nunca estuvo presente. Mis papás siempre nos impulsaron a ser libres, a perseguir nuestros sueños. No hay mandato de nada, creo que es una autoexigencia (de Marcos).

Gastón: -Se lo impuso él mismo digamos, él siente que tiene que cumplir algo. Y ¿con quién?

Valentina: -Con él mismo. Creo que todos nos autoexigimos, sobre todo cuando estamos pasando por una experiencia así y en frente de mucha gente.

Analía Franchín: -Pero vos lo ves cuando habla, como que se va animar a decir algo y después se calla...

Santiago del Moro: -A la Tora le dice "mejor, dejalo ahí".

Analía: -Y se angustia, se angustia...

"Son momentos tristes en la vida. Todos pasamos momentos difíciles que no podemos superar, que no podemos hablar. Es todo a su momento", respondió Valentina. G-plus

La Tora: -Marcos a la única que le dijo que la quería tener de amiga afuera fue a mí, y yo sé, con miradas, con silencios, que hay algo que Marcos no quiere exponer. Y es totalmente válido.

Gastón: -Lo que sea que tenga que contar, lo contará él.

Valentina: -Yo creo que se lo va a quedar él, y si en algún momento lo quiere contar, lo va a contar él.

Analía: -Vos, como su gran confidente, ¿sabés cuál es su gran dolor? ¿Qué es lo que lo tiene tan angustiado?

Valentina: -Yo no voy a hablar de cosas que quizás él no quiere exponer. Yo no voy a exponer a mi hermano en nada. Pero creo entender, momentos tristes en la vida. Todos pasamos momentos difíciles que no podemos superar, que a veces no podemos hablar. Es todo a su momento. Yo le dije "está bien equivocarse. Y todo a su tiempo".