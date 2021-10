El uso del abatidor casi desata "una batalla campal" entre Hernán, Emiliano y Gino en Bake Off Argentina: "Tranqui"

Gala a gala, los desafíos de Bake Off Argentina, el gran pastelero van ganando en dificultad, al punto de que varios participantes se muestran desconcertados cada vez que el jurado les muestra un nuevo postre a replicar. Este martes, más de uno quedó con la boca abierta cuando Paula Chaves levantó una campana y exhibió un “lemon pie evolution”, cuya preparación volvió a dividir las aguas entre Hernán, Gino y Emiliano.

Todo comenzó cuando Hernán puso objeciones para que Gino use el abatidor donde había colocado su preparación para que tome frío, y se lo hizo saber a su compañero: “El mío es el de la placa, chicos, no lo pongan con el mío. No, no, Gino, ponelo en otro lado”, dijo el arquitecto de La Plata con un tono que no le gustó nada a Emiliano.

“Tranqui”, le dijo el participante, parándole el carro a uno de los candidatos del certamen, y ganándose la simpatía del hombre de la boina. “Viene Hernán y me salta a la yugular. ¡Mamita! ¡Es bravo el arquitecto! Decí que está Emiliano para defenderme, sino hacíamos una guerra campal ahí”, se lo vio decir a Gino en un corte de edición.

Más sobre este tema Gino le dio una lección a Damián Betular sobre el uso de la boina en Bake Off: "Cuando querés hacerte el canchero, de costadito" El angustiante momento de Hernán de Bake Off Argentina ante un contratiempo inesperado: "Me siento descompuesto, me falta el aire"

“¡Pará, flaco! El abatidor es para todos, la estaba acomodando. A ver, el decorado que se ubique”, lo chicaneó Emiliano por su lado a Hernán en otro corte de edición.