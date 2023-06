El último posteo de Silvina Luna antes de ser internada en terapia intensiva: "A no bajar los brazos"

Silvina Luna fue internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Su hospitalización se dio a pocos días de su mensaje esperanzador porque los médicos descubrieron qué bacteria impide que pueda recibir el trasplante de riñón que necesita para mejorar su salud.

Mientras los famosos llevan adelante una cadena de oración para que la modelo se recupere pronto, se dio a conocer el significativo posteo que compartió tres semanas antes de haber sido internada en la clínica.

"Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis... Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar", había dicho en su última actualización en redes, que fue el 5 de junio.

SILVINA LUNA SE HABÍA MOSTRADO POSITIVA SOBRE SU ESTADO DE SALUD

"Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso. Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante".

"Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar", había dicho en ese entonces, tres semanas antes de su internación en terapia intensiva.