El último deseo de Santiago Del Moro sobre Gran Hermano 2022: "Me gustaría hacer mi programa de radio desde ahí"

Durante la gala de eliminación de este domingo, Santiago del Moro lanzó un panorama de lo que se viene en estas últimas semanas al aire del reality, y aprovechó la ocasión para desmentir una versión que comenzó a circular este fin de semana en las redes sociales.

“Hoy se decía por Twitter que yo iba a entrar el martes a la casa de Gran Hermano con las hijitas de Romina. No, chicos, a la única casa que voy a entrar es la mía si me dejan entrar esta noche”, dijo de manera jocosa el conductor.

Sin embargo, Del Moro se encargó personalmente de dejar en claro que su supuesto ingreso a la casa no es algo que esté descartado por completo. “Seguramente, antes de que termine el programa ingrese, si Gran Hermano me lo permite”, acotó.

SANTIAGO DEL MORO EXPRESÓ SU ÚLTIMO DESEO SOBRE LA ACTUAL EDICIÓN DE GRAN HERMANO

Por último, el conductor expresó un último deseo que tiene guardado en su corazón sobre el ciclo que lo ha consagrado en Telefe, aunque eso suponga hacer un esfuerzo mancomunado de producción entre dos medios totalmente diferentes.

“¿Saben qué me gustaría? Hacer el programa de radio, El club Del Moro desde la casa. Eso estaría bueno. Pero bueno, son ideas mías, ¿no?”, dijo Santiago, en referencia al envío que conduce de lunes a viernes a las 6 de la mañana por FM La 100.

“Hay que ver si Gran Hermano me dice ‘se puede o no se puede’. Últimamente me permite poco”, se esperanzó Santiago del Moro, que aprovechó la ocasión para tirarle un palito a la producción, a la que le aconsejó, entre otras cosas, que dejen entrar a los familiares de los últimos seis participantes con el fin de estirar dos semanas más el certamen.