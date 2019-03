Ulises Jaitt demandará a Luis Ventura y al policía bonaerense por difundir la foto del cadáver de Natacha

Mientras Ulises Jaitt espera confiado en que la Justicia determine cuáles fueron las causas de la muerte de su hermana, Natacha Jaitt, el periodista abrió otro litigio en tribunales. El miércoles, en diálogo con Nosotros a la Mañana, Ulises confirmó que le iniciará una causa a Luis Ventura y al policía que le facilitó la foto del cadáver de Natacha.

"Mis abogados están preparando la demanda. Va a salir y es por daños y perjuicios de los derechos de imagen de mi hermana, por haber publicado Ventura en su cuenta de Twitter la foto de mi hermana fallecida. Eso ayuda a la viralización de la foto y él no está pensando que a Valentino, que es menor de edad, le puede llegar la foto de su mamá fallecida por WhatsApp", afirmó Ulises.

La foto del cuerpo sin vida fue tomada por un uniformado, presente en la escena de la muerte, quien fue exonerado de la Policía Bonaerense por esa inconducta. En su defensa, Luis Ventura alegó: “Natacha, en vida, me dijo que estaba amenazada. Ella negó consumir cocaína y en vida me dijo: 'Si a mí me pasa algo,sacá todo para afuera, revoleá todo lo que tengas'. La foto habla. El epígrafe de esa foto fue 'Investiguen'”.