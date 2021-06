Ulises Bueno habló del estado de salud de su mamá: "Tuvo una caída, se quebró la cadera y un brazo, y quedó en silla de ruedas"

Enfocado de lleno a su carrera musical por el que debió dejar temporalmente de lado su participación en La Academia, Ulises Bueno abrió su corazón, habló de su presente y conmovió con sus palabras al dar detalles del cuadro de salud que presenta su mamá, Beatriz Olave.

“Mi vieja está bien, pero lamentablemente está pasando una situación difícil. Está en un departamento sola y mi hermano y yo la visitamos. La pandemia ha sido bastante jodida con los adultos mayores. Ella tuvo una caída y se quebró la cadera y un brazo, y quedó en silla de ruedas”, señaló el cantante en su visita a Los Ángeles de la Mañana.

En cuanto a cómo se encuentra Betty en la actualidad, señaló: “Le cuesta caminar por todo lo que ha sido el tiempo de reposo y la rehabilitación. Camina poco, aunque trata de moverse para no quedar postrada en una silla”.

Por último, muy enamorado de Rocío Pardo, el artista dejó en claro lo importante que fue el apoyo de su novia para superar sus problemas de adicciones: “Mi mensaje es simplemente, que si vos querés, podés salir, siempre y cuando te aferres a algo que te inspire a hacerlo. A mí me ayudó conocer a Rocío y empezar a darme cuenta de que ese mundo no era el que ella compartía conmigo. Nosotros no teníamos muchas coincidencias en lo cotidiano porque yo estaba con todos los excesos, el alcohol y droga”.