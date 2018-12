El viernes, horas antes de quedar afuera de Bailando 2018, Cinthia Fernández recibió una sorpresiva mala noticia. La producción de Involucrados le confirmó que a partir del 31 de diciembre, ya no sería parte del panel del programa de Mariano Iúdica y Pía Shaw.

“Si, es cierto. La verdad es que los motivos los desconozco. Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo a fin de año y yo necesito trabajar muchísimo. No me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo. Creo que hice un trabajo muy bueno durante todo el año. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, qué vamos a hacer”, le dijo Cinthia a Ciudad, el domingo por la tarde.

El lunes, Fernández estuvo en el estudio del ciclo de América y, sobre el final del programa, se vivió un incomodísimo momento en vivo. Iúdica agradeció la presencia de Sol Pérez y le dio la bienvenida como nueva compañera. “Cinthia Fernández y Sol Pérez en el mismo equipo. Es como tener a Messi y a Neymar en el mismo equipo. Aprovechémoslas juntas esta semana”, comentó el conductor, al tiempo que la panelista gesticulaba con las manos que la habían echado.

Dos minutos luego de finalizar la transmisión, Cinthia recurrió a su cuenta de Twitter. Indignada, publicó un furioso mensaje. “¡Cuánta falta de respeto!”, escribió la bailarina en su perfil de la red social, sin dar mayores precisiones.

Horas antes, había agradecido a las autoridades del canal por la oportunidad. “Quiero decir que sí, es verdad que el 31 me voy de @involucradostv. Me preguntaron los colegas y es cierto. Me da pena, es un hermoso lugar donde aprendí mucho, me cuidaron, y donde tengo unos compañeros increíbles y un canal como @AmericaTV cuidándome”, fue su primer tweet.

“¡@AmericaTV @involucradostv siempre! ¡Feliz de haber compartido un año junto a ustedes! Gracias; me hubiera gustado seguir. ¡Los voy a extrañar! Y se valora y agradece el trabajo que me dieron porque lo necesité y necesito mucho. GRACIAS”, completó.