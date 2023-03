"Tus lagunas mentales de tanto clonazepam": Viviana Colmenero trató a Marianela Mirra de "soberbia" y recibió una letal respuesta

Viviana Colmenero, exparticipante de Gran Hermano, fulminó a Marianela Mirra, quien ganó la edición 2007.

"Como ganadora de Gran Hermano la valoro, pero ella nunca me gustó porque cree que porque su Gran Hermano tuvo 50 puntos de rating tiene derecho a ser narcisista...".

"Con ese mensaje que escribió, soberbia, cuando dice 'ese tal Marcos que ganó qué me importa, si yo tengo una vida afuera y Gran Hermano fue un momento...'", disparó Viviana, defendiendo a Ginocchio de los dichos de Mirra

ENOJADA, MARIANELA MIRRA DESTROZÓ A VIVIANA COLMENERO

Ante los fuertes dichos de Viviana, Mirra reaccionó dedicándole un tremendo descargo que compartió a través de sus stories de Instagram.

"Alto problema de dicción tiene la psicóloga del panel de LAM. Cada año estás más resentida... La resentida de la Colmenero vomitando pus, cómo son de terribles. La ponen en el panel para reírse de ella. Enséñenle a hablar y díganle que no está para analizar a nadie, muy oscura e ignorante".

"A mí jamás me gustaste tampoco. No me gustaba tu historia de prostitución dando lástima. La vida es otra cosa y yo jamás dije que enoja ni me molesta ningún ganador de GH, todos bien merecidos y cada uno hace lo que puede, ridícula", sentenció Mirra, muy picante contra Viviana.

Y se despidió con una frase tremenda. "No te sigo, así que no sé qué decís con tus lagunas mentales de tanto clonazepam", sentenció, muy enojada.

QUÉ DIJO VIVIANA COLMENERO SOBRE LOS DICHOS DE MARIANELA MIRRA EN SU CONTRA

En el corte de LAM, Viviana le contestó a Marianela.

La chica esta estuvo opinando durante todos los Gran Hermano y cuando le preguntan cosas de eso se resiste a contestar y con soberbia y narcisismo desmerece a los otros ganadores".

"¿Por qué la conocemos a Marianela? Por Gran Hermano. ¿Qué otra cosa hizo después? ¿Bailando?¿Cuánto duró? Una madera bailando. Yo no me acosté con ningún personaje del medio... En cambio, ella no sé qué habrá hecho...", sentenció, contundente.