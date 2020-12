El Turco García contó cómo se quebró su relación con Maradona por las drogas: "Estuve distanciado dos años"

Hace 13 años el Turco García cambió su vida gracias a que dejó de consumir drogas, un hecho que celebra y que hoy, por la muerte de su amigo Diego Maradona, lo hizo reflexionar sobre el vínculo que tenían y las luchas que ambos enfrentaron.

“Me pasaron cosas muy parecidas a las de Diego, de adicciones, yo no me quería dejar ayudar y no escuchaba a nadie. Hasta que en un momento la vida te hace un clic y ahí yo tuve la suerte de poder escuchar, de poder salir”, se sinceró el concursante de MasterChef Celebrity en PH Podemos hablar.

“Yo estuve distanciado dos años por este tema. Cuando yo dejo, le empecé a hablar. Yo parecía Juan Pablo II y él se ponía reloco porque yo no hacía más nada. Yo lo quería ayudar y hay que dejarse ayudar”, aseveró.

“Diego era un tipo muy caprichoso, no era fácilmente de doblegar. Lo hablábamos con Galindez fuera de cámara. La ‘vieja guardia’, que eramos nosotros, no pudimos estar los últimos 15 o 20 años con él porque se fue juntando con gente que no tenía nada que ver con él”, afirmó el exfutbolista.

“La ‘vieja guardia’ era la que le decía ‘Diego, esto no’. Después estuvieron los ‘paracaidistas’, que alguno los juzgará, eran los que le decían todo que sí. No tenía nada que ver con la vida de él”, cerró el Turco García, duro con el último entorno de Diego Maradona.