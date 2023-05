A los tumbos, Federico Bal aprendió a andar en bicicleta a los 33 años

Siempre compinche con sus seguidores, Federico Bal les contó que soñó que había aprendido a andar en bicicleta. Cuando se despertó, sintió la necesidad de, finalmente, aprender a hacerlo.

El actor se sacó varias fotos andando en bici por su barrio y contó que al principio se cayó, se rompió el jean y se lastimó la rodilla. Sin embargo, no se rindió. Y al tercer intento, salió andando.

"Creo que las cosas llegan de distintas formas y en momentos que no esperamos. Así como los aprendizajes, enseñanzas. Ayer soñé que andaba en bicicleta y era feliz (yo no sé andar en bici, de verdad). Hoy llevé mi bicicleta a la bicicleteria, le inflé las gomas, y me propuse aprender a andar. Me subí y al 3er interno salí andando".

"Me caí claro, me rompí el jean y me hice una frutilla. Pero puedo decir que anduve por primera vez en bici. Juro que mi viejo se ocupó de enseñarme a andar de niño, pero nunca me salió. Muchas veces las cosas no te llegan cuando las necesitas. Si no, tal vez, cuando vos estás preparado para aprenderlas. Y si bajas el ruido, el barullo, la vergüenza, todo sale tanto más fácil. ¿Hablo de andar en bici o de la vida? Creo que un poco de ambas", relató, orgulloso de sí mismo.

CARMEN BARBIERI FELICITÓ A FEDERICO BAL POR HABER APRENDIDO A ANDAR EN BICI

Muy orgullosa, así reaccionó la mamá del conductor a su posteo.

Carmen le firmó un montón de emojis que están aplaudiendo en señal de felicitaciones.