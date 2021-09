Tucu López reveló su secreto de seducción: "Hay un estereotipo que creo funciona, el morocho, provinciano, que habla así"

Este mes, Tucu López blanqueó que está comenzando una relación con Sabrina Rojas, tras un breve período de soltería tras separarse de Jimena Barón.

Atento a sus últimas conquistas y la fama de sex symbol que también construyó en la obra erótica Sex, Andy Kusnetzoff le preguntó al actor y locutor por su nuevo presente de "galán" y el Tucu, sin hacerse cargo del mote, dejó entrever su humilde secreto se deducción.

"Yo tengo mucha suerte, pasa eso. Afortunadamente, pasan cosas. Y hay algo raro. Hay un estereotipo que funciona: un morocho, provinciano, de barba y que habla así", dijo el locutor, con simpatía. Y agregó: "No como harina ni azúcar. Creo que va por ese lado".

Lejos de colgarse el cartel de sex symbol, Tucu López aseguró que siempre tuvo suerte en el amor, desde antes de salir con mujeres famosas como Jimena Barón y, actualmente, Sabrina Rojas.

"Yo no me creo sex symbol. Eso no entra en mi vocabulario. Si he tenido mucha suerte. Nunca me ha costado mucho estar con alguien con quien quiero estar", concluyó Tucu López en PH, Podemos Hablar.