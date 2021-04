Tucu López reveló cómo es hoy su relación con Jimena Barón: "Hablamos cordialmente, no tenemos un trato cotidiano"

Tras meses alejada de las redes sociales y de los medios, Jimena Barón reapareció en Instagram, lanzó una picante canción, confirmó que será jurado en La Academia (eltrece) y, para sorpresa de todos, reveló que se había separado de Tucu López.

Días después de haber confirmado la ruptura, Tucu aclaró que no formaría parte de La Academia. Sin embargo, remarcó que no se había bajado para evitar cruzarse a su ex al aire. Al contrario, prefiere enfocarse en otros proyectos laborales.

En este contexto, Tucu charló con la revista Paparazzi y contó cómo es actualmente su relación con Jimena. ¿Siguen en contacto? “Terminamos super bien, hay muchas cosas que se tergiversaron porque con Jime tenemos la mejor del mundo”, expresó con el objetivo de desdramatizar la situación.

"Hablamos cordialmente, no tenemos un trato cotidiano ni mucho menos. Cuando me separo, corto. No tenemos vínculo de amistad, por lo menos ahora... Está todo muy bien. La cosa está muy bien”, cerró antes de remarcar que se siente a gusto con la soltería.

¿Qué dirá Jime?