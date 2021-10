Tucu López fue a la casa de Sabrina Rojas pero el plan amoroso cambió radicalmente: "Tengo migraña con aura desde los 18 años"

Súper enamorado, Tucu López fue a visitar a Sabrina Rojas a su casa. Sin embargo, el plan amoroso que habían pensado para disfrutar de una tarde juntos cambió radicalmente por una de las fuertes migrañas que el ex de Jimena Barón sufre desde chico.

Siempre muy unido a sus seguidores de Instagram, el locutor posteó dos fotos en las que se lo ve recostado con fuertísimos dolores mientras su perro, Elvis, se subía arriba suyo para hacerle mimos como si supiera que su dueño no se sentía bien.

"Resulta que tengo migraña con aura desde mis 18... Cuando me agarra, quedo así; roto e inservible. Y así se sube mi compañero desde hace 8 años como si supiera que me hace bien tenerlo pegado a mí. Lo sabe, claramente. No se priven de tener un Elvis en sus vidas. Posta. Adoptá mañana mismo. No compres. La Sabri la vió y foteó esta altísima placa", escribió junto a la tierna publicación.

¿Qué es la migraña con aura? Es un dolor de cabeza recurrente que aparece después o al mismo tiempo que los trastornos sensitivos llamados aura. Estas alteraciones incluyen destellos de luz, puntos ciegos, cambios en la visión u hormigueo en la mano o la cara.