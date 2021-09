Tucu López definió su estado sentimental tras las imágenes mimoso con Sabrina Rojas: "Estoy soltero, disfrutando de lo que me hace bien"

Tucu López habló de Sabrina Rojas y de sus encuentros amorosos y definió su estado sentimental tras ser vistos juntos. En diálogo con Intrusos, el actor de Sex aclaró que está soltero después de las declaraciones de la ex de Luciano Castro, con quien tiene un "cariño físico", según expresó.

"¿Qué pasó con el video en el que están de la mano con Sabrina, chapando a la noche?", le consultaron desde la emisión de América y el locutor contestó: "No, no estábamos de la mano. Yo en un momento la agarré a ella de la cintura porque estaba acompañando el apoyo del taco. Yo no vi el beso, hay una mala interpretación de la imagen".

Luego, el Tucu López dejó en claro cuál es su situación actual: "Estoy soltero y disfrutando de las cosas que me hacen bien. Con Sabrina tenemos un grupo de gente en común y hemos salido, la hemos pasado muy bien. Yo la paso muy bien cuando estoy con ella. Estamos ahí expresándole el cariño a nivel físico porque está buen también".