Tucu López contó cuál sería su reacción si se cruza con Luciano Castro: "Entiendo que es el ex de Sabrina, pero no lo conozco"

Tucu López habló de su reciente romance con Sabrina Rojas y dejó en claro cómo reaccionaría si se encuentra con el exmarido de la actriz, Luciano Castro.

"No pasa nada. Pasa lo mismo que si me cruzo con otra persona que no conozco. No pasa ni más ni menos. Entiendo que es el ex de Sabrina, pero eso a mi no me ubica en ningún lugar. No lo conozco a Luciano, pero tengo la mejor del mundo porque es la expareja de Sabrina", dijo el actor de Sex en Agarrate Catalina por La Once Diez.

Luego, Tucu aseguró que no conoce a Esperanza ni a Fausto, los niños de Sabrina, ni ella a su familia, porque todo es muy reciente: "No conozco a los hijos de Sabrina. Ella tampoco a mis viejos, están en Tucumán".

Sobre el comienzo de la relación íntima con Rojas, el actor y locutor detalló: "Nos conocimos, nos encontramos en un lugar por amigos en común y todo fluye de manera linda. Lo estoy viviendo con mucha naturalidad, de un modo genuino. Lo que me pasa, lo vivo. No lo pienso mucho".

Enfocado en disfrutar el momento, Tucu López agregó: "Estoy con muchas ganas de vivir orgánicamente lo que me hace bien. Si hoy me hace bien esto, ¿por qué me lo voy a reprimir?".

"Yo estoy muy bien, haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado. Si esto fluye, se convierte en algo más grande, buenísimo. Va a durar lo que tenga que durar... Ella me parece muy divina", finalizó Tucu López, viviendo paso a paso su romance con Sabrina Rojas.