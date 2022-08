Tucu López contó cómo se lleva con Julieta Prandi en medio de los rumores de mala onda.

Tucu López, enamoradísimo de Sabrina Rojas, le hizo frente al rumor de mala onda con Julieta Prandi.

El actor es consciente de la versión que indica que se llevaría mal con la conductora, con quien comparte Es por ahí.

Vale aclarar que este rumor surgió luego de un fuerte cruce en vivo que protagonizaron los conductores del ciclo de América.

"Es algo que salió hace un montón de tiempo y que no sé de dónde salió porque nos llevamos muy bien" G-plus

QUÉ DIJO TUCU LÓPEZ SOBRE EL RUMOR DE MALA ONDA CON JULIETA PRANDI

"Es algo que salió hace un montón de tiempo y que no sé de dónde salió porque nos llevamos muy bien. Hacemos una linda dupla".

"Somos muy distintos, tanto en nuestras vidas como en nuestro estilo de conducción. Y yo, contrario a encontrar eso como un escollo, creo que nos potenciamos".

"Ella tiene cosas que yo no tengo y yo, cosas que ella no tiene. Nos complementamos y eso está bueno", aclaró Tucu en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) subrayando que la dupla "funciona bien".

¡Clarito!