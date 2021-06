La tristeza de Sofía Pachano por la muerte de su abuela Dorita: "Fuiste el amor de mi vida"

Muy triste pero agradecida por haberla tenido en su vida, Sofía Pachano despidió a su abuela Dorita en Instagram. La conductora aseguró que siempre supo que le costaría mucho volver a ponerse de pie tras su muerte y explicó por qué la señora significó tanto para ella.

"Abuela, sabía que este día en el que te iba a tener que despedir iba a llegar en algún momento. Por suerte, no me quedo con este instante y me quedo con mis 32 años de tenerte, me quedo con los 20 años que vivimos puerta a puerta. Fuiste el amor de mi vida, la gente habla del amor de su vida solo refiriéndose a las parejas, pero yo no pienso así", le dedicó junto a una tierna secuencia de fotos retro que ilustra distintos momentos vividos juntas.

Entonces, contó cuáles fueron las enseñanzas que le dejó la señora: "Nadie me miro con tanto amor como vos me mirabas, nadie. Sé que estoy rodeada de amor pero es muy difícil describir tu mirada. Me cuidaste cuando mis papás trabajaban, me besaste, me enseñaste a caminar en el parque Las Heras y a los 10 años a metros de ahí me enseñaste a caminar sola de la escuela a la casa por la calle Julián Álvarez".

Y siguió, con ternura: "Me contaste incontables veces el cuento de los tres leoncitos; me enseñaste el amor propio; me enseñaste sin saberlo a ser feminista, a ser una mujer independiente, fuerte y contestataria, en eso salí igual a vos; me enseñaste a que siempre tenía que tener ropa interior impoluta porque 'mirá si te pasa algo en la calle'; me enseñaste a que baldear en tacos no es una locura; me enseñaste que no era una buena idea hacerte un asado porque te la ibas a pasar diciendo 'esta carne está dura, ay es que yo soy una asquerosa para la carne'; me alimentaste diariamente durante 20 años".

"Lo que sé ahora es que me vas a acompañar todos los días a donde quiera que vaya. Te amo" G-plus

En ese punto, remarcó que más allá de cómo haya ejercido su rol de madre fue una abuela espectacular. "Me mostraste que uno puede no ser la mejor madre pero puede reparar los vínculos a través de los nietos. Quizás cuando me tatué 'Abuelo y Abuela' ahí entendiste lo bien que hiciste todo o el mes pasado cuando te leí la introducción de mi libro y nos emocionamos juntas lo terminaste de entender", remarcó.

Y cerró despidiéndose de ella, subrayando que vivirá eternamente en su corazón. "Lo que sé ahora es que me vas a acompañar todos los días a donde quiera que vaya. Te amo abuela, abrazalo al abuelo por mí... Te amo Dorita, si hoy escuchan tacos es que seguramente mi abuela está baldeando el cielo", concluyó.

