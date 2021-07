La tristeza de Beto Casella por la decisión de su hijo de irse del país: "Quiere probar suerte afuera"

Muy triste y desmotivado, Beto Casella le contó a Ángel de Brito en LAM (eltrece) que su hijo Franco está planeando irse de la Argentina para instalarse en Estados Unidos. El joven ya tiene pasaje y su papá está tristísimo.

"Yo no tengo forma de motivar a mi hijo, piensa irse a probar suerte afuera. A mí me rompe el corazón, tiene pasaje y todo. En principio va a ir a alguna parte de Estados Unidos, todavía no lo tiene todo definido en cuanto a dónde quedarse porque a veces hablás con alguien para ver si puede darle un laburito temporario", contó el conductor.

Y reveló qué hará allá, lejos de Argentina: "Quiere ir a estudiar, va a ir a perfeccionar el inglés y estudiar otra carrera, que es una forma de conseguir una visa de estudio”.

Sincero, reveló que cuando su hijo le dio la noticia se quedó "helado". "La verdad que no lo veníamos charlando. Al principio me quedé congelado, obviamente con la madre le ofrecimos absoluta libertad para decidir lo que quisiera y elegir la carrera que quisiera", sumó.

Aunque remarcó que lo apoya en su decisión, admitió que le duele perder a su compañero de vida: "En esto también tenés que desear que le vaya bien y preguntarle en qué podés ayudarlo. Yo soy bastante pegote con los dos, con Franco estamos casi diariamente juntos... Pierdo un compañero del día a día".

Y cerró remarcando que ya le está haciendo frente a la angustia aunque su hijo todavía no viajó. "Nadie se prepara para que el hijo parta, sí para que le vaya bien, pero no para que se vaya lejos y no puedes comer un domingo. En mi caso es doloroso, lo que te pasa adentro a vos en el estómago es fuerte”, cerró.