El triste momento personal que atraviesa Donato de Santis: "No voy a llorar"

su mamá italiana, que residía en Puglia y falleció a los 93 años de vida. Donato de Santis está vivendo un domingo de Pascua diferente, signado por la tristeza. Es que le tocó despedir ay falleció a los 93 años de vida.

En 2021, el chef había hecho mención a la salud de su madre en una entrevista con Revista Pronto: "Ella está bien cuidada, pero se nota que está en su último tramo. Se va apagando despacito, muy dulcemente y es triste explicarlo porque uno quisiera hablar, en otros términos. Pero yo soy bastante realista en estas cosas y la estamos acompañando como mejor podemos”, había dicho en aquel momento.

EL EMOTIVO POSTEO DE DONATO DE SANTIS PARA SU MAMÁ

"Hoy me toca despedirme de mi Madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre", comenzó escribiendo el chef en un extenso posteo que publicó en su cuenta de Instagram con fotos de su María.

"Sabés que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mi como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito…", añadió el chef. Donato viajaba todos los veranos a su pueblo natal para pasar varios meses junto a su madre y su familia italiana.

"A veces me he preguntado a dónde estarán tus juguetes, cuales eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña… Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida asi que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente", finalizó.