Tres meses después, Marcos Ginocchio compartió un emotivo video de Gran Hermano

A tres meses de que Marcos Ginocchio se consagrara como ganador de Gran Hermano 2022, el exparticipante compartió un video muy emotivo que ilustra su paso por la casa.

El compilado comienza con Santiago del Moro comunicándole al país que Marcos había resultado ganador y se conecta con diversas situaciones en las que se lo ve riendo, bailando y mirando atentamente el Mundial.

"Tres meses desde que terminó la experiencia más linda... Y no puedo parar de agradecer todo el amor y cariño que me hacen llegar... Gracias por todo, los quiero mucho", les dedicó Marcos a sus fans, junto a emojis de corazones.

ROMINA UHRIG HABLÓ DEL RUMOR DE ROMANCE ENTRE MARCOS GINOCCHIO Y JULIETA POGGIO

Ángel de Brito: -¿Marcos y Juli están saliendo?

Romina Uhrig: -No, no, no.

Ángel de Brito: -¿Están teniendo sexo?

Romina Uhrig: -¡Ay, no! Se dicen un montón de cosas...

Ángel de Brito: -Se lo pregunté el otro día al Conejo y se le iluminó la cara, estaba casi por llorar.

Romina Uhrig: -¿A quién no le gustaría? Si tanto nos hicieron la película con Juli y Marcos. Son los dos re lindos.

Ángel de Brito: -¿Te gustan como pareja?

Romina Uhrig: -¡Sí! Re. Ya la gente te lo vende así. Te gusta.