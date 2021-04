Tremendos e irónicos tweets de Horacio Cabak en medio de su escandalosa separación: "Levante la mano quien supuestamente no se acostó conmigo"

El escándalo que envuelve a Horacio Cabak y su crisis de pareja con Verónica Soldato con rumores de infidelidades y mujeres que fueron señaladas como las supuestas terceras en discordia, el conductor se expresó en las redes y dio que hablar con sus irónicos tweets.

“¿Te acostaste con...? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar”, fue uno de los mensajes que Cabak plasmó en su muro. Y agregó en otro: “Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo”.

Ante el estado público que tomó su situación sentimental, en especial desde que Soldato difundió charlas que probarían la infidelidad del padre de sus hijos, Cabak regresó a Polémica en el bar, tras varios días de internación producto de un cuadro pulmonar que le provocó el coronavirus, y habló con recaudos de su crisis matrimonial: "Hay una situación compleja. Lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la están pasando realmente muy mal, tanto mi mujer como los chicos".

Y cerró: "Yo nunca voy a hablar de mi vida privada. No tengo un solo reclamo para hacerle a mi mujer. Ella no me está poniendo en ninguna situación de nada… Y les pido una cosa, dejemos a mi familia afuera de esto".

