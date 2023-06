Los tremendos detalles de cómo Coti Romero cortó su noviazgo con El Conejo: "A él lo shockeó"

Desde su tierra natal Corrientes, Coti Romero habló a fondo de su sorpresiva separación de Alexis "El Conejo" Quiroga.

La exparticipante de Gran Hermano le dijo al notero de LAM que ella decidió terminar el noviazgo y reveló que ese mismo día se tomó un avión con destino a su provincia para alejarse de la exposición y refugiarse en el amor de su familia.

LOS DETALLES DE CÓMO COTI ROMERO CORTÓ SU NOVIAZGO CON EL CONEJO

Notero: -Él me dijo que le pediste vos el tiempo…

Coti Romero: -Fue el mismo viernes que me vine para Corrientes. Pero sí. Me estaba costando bastante asimilar un par de cosas. A mí me afecta más que a él la exposición y estaba pasando un momento difícil de mi vida. Dije 'es importante que empiece terapia'. Necesitaba despejar todo.

Notero: -¿Te enojaste con él?

Coti: -No fue enojo, fue incertidumbre. Un tiempo no nos hablábamos. A él lo shockeó un poquito la decisión.

Notero: -¿Vos lo sentaste y lo hablaste cara a cara con él?

Coti: -Me levanté a la mañana, y le dije "creo que necesitamos esto". Y él me dijo "bueno, está bien". Obviamente, él recién se levantaba y fue un '¡qué manera de levantarse!'. Y ese día yo también tenía un vuelo y no se lo había dicho. A la noche volé para Corrientes.