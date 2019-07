En pareja hace un año con Cinthia Fernández (31), Martín Baclini (36) se convirtió en un simpático personaje en el mundo del espectáculo al incorporarse, junto a su novia, al Súper Bailando 2019.

Con picardía y con mucha personalidad, el empresario enfrentó el debut en la pista con mucha simpatía y el propio Marcelo Tinelli lo comparó con su primo El Tirri por sus desopilantes anécdotas.

"Quizás juzgué antes de conocer a un ser humano. Nunca imaginé enamorarme de una mujer con una vida como la de Cinthia y, sin embargo, hoy no me imagino la vida sin las tres nenas". G-plus

Feliz con su presente laboral y sentimental, Martín visitó Nosotros a la Mañana y sorprendió con un tremendo sincericidio, sobre el comienzo de su historia de amor con Cinthia, quien pocos meses atrás había concluido su matrimonio de siete años con Matías Defederico (29), padre de sus tres hijas, Charis (5), Bella (5) y Francesca (4).

"Cuando la conocía Cinthia nunca imaginé que me iba a enamorar. Pensé que iba a ser un momento, que íbamos a disfrutar. Al principio nos veíamos siempre en mi casa. ¿Para qué nos íbamos a exponernos si no sabíamos si iba a funcionar? Además ella tiene tres hijitas y hay que tener mucho respeto", comenzó diciendo Baclini, súper sincero.

Luego concluyó su idea con una bella declaración de amor: "Uno se forma una imagen con lo que ve por el televisor y después conocés a ese ser humano y es de otra manera. Entonces decís ‘wow no es nada que ver con lo que yo pensaba’. En ese sentido evolucioné un montón. Quizás juzgué antes de conocer a un ser humano. Nunca imaginé enamorarme de una mujer con una vida como la de Cinthia y, sin embargo, hoy no me imagino la vida sin las tres nenas".

