Tremendo sincericidio de Flor Vigna ante la ausencia del voto telefónico en La Academia: "Y, ¡cagué!"

Marcelo Tinelli regresa próximamente a la pantalla de eltrece con una nueva propuesta, La Academia, formato en el que los participantes tendrán que demostrar sus habilidades en el baile, canto y performances físicas exigentes.

Y las reglas no son similares a las del Bailando: esta vez, el jurado, compuesto por Pampita, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín, tendrá un rol decisivo.

"Yo creo que el programa se está recontra renovando, se vienen ritmos muy zarpados, que vamos que tener que estar a la altura. Pero a mí me motiva, me parece uno de los grandes shows de Argentina", dijo Flor Vigna, una de las figuras que será parte del novedoso programa, ante el micrófono de LAM.

Atenta a sus palabras, Maite Peñoñori le retrucó: "Es el primer año que elige el jurado. Vos, más allá de ser talentosa, sos muy fuerte en el teléfono. ¿Qué te pasa con eso?".

Con espontaneidad y gracia, Flor Vigna respondió en automático con un sincericidio sobre la ausencia del voto telefónico en las definiciones: "Y... ¡cagué! No, bueno, ojalá que les guste. Son las reglas del juego y está muy bien. En la tele es así, hay otros certámenes en los que elige el jurado. No me parece injusto".