Tremendo sincericidio de Carmen Barbieri cuando le preguntaron por Jorge Rial: "Nunca fue una persona que me cayera bien"

Sin esquivar ninguna pregunta que le hizo Ángel de Brito en LAM, Carmen Barbieri abrió su corazón y contó distintas anécdotas de su vida personal y profesional. Pero, a la hora de opinar de otros famosos, la capocómica sorprendió al revelar qué siente por Jorge Rial.

“Decime la verdad, ¿qué pensás de Jorge Rial?”, fue la pregunta al hueso que le hizo el conductor del ciclo de América a su invitada. A lo que la mamá de Federico Bal se sinceró ante las cámaras: “No es una persona que me caiga bien, nunca me cayó bien. Tuvimos momentos de hablar bien”.

“¿Él te echó de este canal?”, le consultó de Brito. Y una vez más, Barbieri no se calló: “No es que me echó… pero me abrió las puertas. Quizás, yo dije algo cuando no tenía noción de lo importante que era el rating para las cabezas de los programas, qué importa es el rating. Entonces, invité a Luis Ventura y a Marcela Coronel (por aquel entonces compañeros de Rial) a mi programa y les pregunté ‘chicos, ¿sangran por la herida porque Viviana Canosa les está ganando por 3 puntos?’.

“Y cuando volví a mi camarín, todo el mundo decía ‘¡ay, lo que te va a pasar!’. Y de a poquito, primero me sacaron el camarín, después me mandaron a trabajar a La Plata. Y ahí dije, ‘me voy’. Lo hizo bien, (Rial) no me echó, pero me invitó a irme”, cerró la artista, en referencia al expresentador de Intrusos.

CARMEN BARBIERI CONFESÓ QUE DEBIÓ INTERRUMPIR UN EMBARAZO DESPUÉS DE TENER A FEDE BAL

En una profunda entrevista que dio a LAM, Carmen Barbieri tocó varios temas de su vida profesional y personal. Pero, ante una íntima pregunta de Ángel de Brito, la invitada –que tuvo a Federico con Santiago Bal- contó por qué no pudo tener más hijos.

“¿Te hubiera gustado tener otro hijo?”, fue la consulta que le hizo el conductor de eltrece. A lo que la capocómica se sinceró: “Sí, me hubiese encantado tener varios, pero tuve un problema yo. Cuando quedé embarazada de Fede, hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación”.

“Yo me di cuenta al toque que había quedado embarazada porque me siento mal como si hubiese comido algo en mal estado y siento que me muero. Me da presión alta. Con tres meses de embarazo, yo tenía 18 de presión con Federico y lo quise seguir. Y al séptimo mes, me lo tuvieron que sacar porque casi nos morimos los dos”, agregó.

Luego, dio a conocer una parte de su historia de vida personal hasta el momento desconocida: “A los 34 años lo tuve a Fede y a los 39, volví a quedar embarazada y lo quise continuar.”.

