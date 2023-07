El tremendo sincericidio de Alejandra Maglietti sobre por qué decidió no blanquear su noviazgo

Luego de haber sido pública su escandalosa separación de Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti tomó la decisión de encarar sus próximas historias de amor de una manera distinta y lejos de los medios.

Así lo dejó en claro la propia panelista de Bendita cuando le consultaron por qué no blanqueaba su noviazgo: “A él no le gusta mucho el tema de la exposición. Además, ya tuve una relación mediática, ¡suficiente! Yo me quedé como con una cosa, ¿viste?”, comenzó diciendo la invitada de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10, por Ciudad Magazine.

"¿Sabés cuántas veces me ha pasado antes de estar en pareja o tener novio, después cortar y que el tipo salga con un montón de otras chicas que era modelos? ¡Me daba mucha bronca!". G-plus

Asimismo, se refirió a lo mal que la pasó en su última ruptura: “No me había ni terminado de separar, todavía estaba llorando y tenía que salir a dar explicaciones. ¡Era un montón! Es difícil. Ahora quiero que, si pasa algo, tomarme el tiempo de recuperarme tranquila”.

“¿Qué tiene tener un hombre para enamorarme? Me tiene que querer, sobre todo. Que me quiera y me valore, esto tiene que tener. Ya conozco a su familia y él a la mía, como debe ser. Cuando lo mostrás, después cabe la posibilidad de que pasen cosas como que se asuste con la exposición. Entonces, está ahí, guardado”, agregó, con humor.

Y cerró, sin vueltas y firme: “¿Sabés cuántas veces me ha pasado antes de estar en pareja o tener novio, después cortar y que el tipo salga con un montón de otras chicas que eran modelos? ¡Me daba mucha bronca!”.

ALEJANDRA MAGLIETTI REVELÓ POR QUÉ NO SE CASÓ CON JONÁS GUTIÉRREZ

Estuvieron cinco años, con planes de casamiento, pero al final Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez terminaron su relación en 2019. La modelo reconoció que sufrió infidelidades del futbolista y ahora en Bendita recordó la boda que no fue con el jugador.

“Estamos hablando todo de bodas. No te pongas mal vos, querida”, lanzó Edith Hermida, irónica con su compañera de ciclo. “Con Any Ventura teníamos el vestido largo preparado para la fiesta”, aseveró, pero Alejandra fue súper sincera.

“Hasta yo también tenía el vestido. No me casé porque me dio una fiaca. Me daba fiaca casarme”, reconoció la panelista, sin dar nombres. Y cerró, entre risas: “Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!”.